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Впроваджувала російську систему освіти в ліцеї: викрито колаборантку

Впроваджувала російську систему освіти в ліцеї: викрито колаборантку

Добровільно впроваджувала російську систему освіти в ліцеї: правоохоронці викрили чергову колаборантку     55–річня жінка фактично обіймала посаду директора «Куп’янського ліцею № 4» та впроваджувала в навчальному закладі систему освіти держави-агресора.    Всупереч законам України мешканка села Ківшарівка повідомила вчителям та батькам учнів про встановлення та поступове впровадження в ліцеї стандартів освіти російської федерації та подальше викладання навчальних предметів російською мовою. Вона почала підготовку приміщення ліцею до нового 2022-2023 навчального року та за особистим підписом склала відомість про виготовлення свідоцтва про повну загальну середню освіту на 30 учнів.    Слідчі Куп’янського РВП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.     За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області слідчі повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину. 

Агентство Телевидения Новости

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