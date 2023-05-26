До пошуків 2-річної дівчинки на Харківщині залучено вже 300 людей: ніяких ознак дитини

Пошуки дворічної Віолетти Мужечук тривають: на розшук дівчинки орієнтовані всі наряди поліції Третю добу поспіль поліцейські, волонтери, працівники ДСНС та мешканці громади прочісують місцевість, оглядають будинки та подвір’я жителів села, покинуті будівлі, луки, водоймища, ліс. Загалом до розшукових заходів залучено понад 300 людей.

На розшук дівчинки орієнтовані всі наряди поліції у Харкові та області. Орієнтування з прикметами розміщені у місцях масового скупчення людей, міському та міжміському транспорті, електричках, потягах, в метрополітені.Прикмети Віолетти: на зріст 90-110 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, блакитні очі.Була одягнута у червону кофту та білі штани.Особливих прикмет не має, боїться автомобілів.

Агентство Телевидения Новости