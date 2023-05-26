Поліція виявила ще двох колаборантів в Ізюмському районі

Викрили у скоєнні злочинів 45-річну та 49-річну місцевих мешканок працівники Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області. Одна жінка з травня добровільно обійняла посаду «головного спеціаліста відділу документаційного забезпечення тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області». Вона виконувала розпорядження, надані начальником відділу документаційного забезпечення тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації району. Друга жінка з липня минулого року обіймала посаду «головного спеціаліста відділу благоустрою та оперативного планування тимчасової цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області» та виконувала розпорядження, надані начальником відділу благоустрою та оперативного планування тимчасової окупаційною військово-цивільною адміністрацією.

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