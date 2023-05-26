На Харківщині жінка незаконно торгувала тютюном та алкоголем
Поліцейські виявили факт продажу безакцизних товарів 25 травня поліцейські відділу поліції № 1 Ізюмського РУП задокументували факт порушення правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в селі Петрівське Балаклійської ОТГ. Порушницею виявилася 39-річна жінка-підприємець. Щодо неї склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Загалом з торговельного приміщення вилучено 375 літрів алкогольної продукції, більше ніж 400 пачок цигарок та 70 електронних сигарет без марок акцизного збору. Зібрані матеріали направлено до суду для прийняття рішення.