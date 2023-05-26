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На Харківщині чоловік вбив літню жінку

На Харківщині чоловік вбив літню жінку

На Харківщині поліцейські оперативно викрили зловмисника у скоєнні умисного вбивства літньої жінки

24 травня о 08:50 до чергової частини Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що у ванній кімнаті сусіди виявили тіло 83-річної жінки з ранами обличчя.Поліцейські провели комплекс першочергових слідчо-оперативних заходів на місці події, з’ясували коло контактів загиблої, опитали мешканців будинку. У результаті проведеної роботи оперативники встановили причетність до вбивства 26-річногонеодноразово судимого місцевого мешканця. Чоловік зізнався у скоєному та пояснив, що вбив жінку під час сварки.З місця події поліція вилучила низку речових доказів, у тому числі знаряддя вбивства.

Агентство Телевидения Новости

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