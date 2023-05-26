Фотозвіт з обстрілів Ізюму

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження по факту обстрілу міста Ізюм Вночі російські військові випустили в бік Ізюму щонайменше 12 дронів-камікадзе. Зруйнована цивільна інфраструктура, постраждалих немає. 26 травня з 02:45 до 05:00 рашисти атакували місто за допомогою безпілотників «Shahed».

В результаті в Ізюмі частково зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури, приватні будинки, автомобілі. Пожежі оперативно загасили розрахунки рятівників. Постраждалих немає. Працівники Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області задокументували факт збройної агресії рф та зібрали речові докази. За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі. #stoprussia

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