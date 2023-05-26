Прикордонники виявили предмети, які, ймовірно, становлять історичну цінність

Під час прикордонно-митного контролю в особистих речах українки правоохоронці виявили скрипку, яка, ймовірно, становить історичну чи культурну цінність. Дівчина пояснила, що такий музичний інструмент її попросили вивезти за кордон знайомі. Про те, що вона повинна мати відповідні документи не знала.

Також, днями, правоохоронці виявили в іноземця старовинний самовар, 1893 року виробництва. Свій антикваріат чоловік придбав на одному з ринків Одеси. Однак, також не знав, що така річ підлягає декларуванню.

Наразі такі предмети вилучено встановленим порядком та передано на експертне дослідження.

Агентство Телевидения Новости