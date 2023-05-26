Прикордонники та ЗСУ відбили штурм окупантів

Сили оборони України, серед яких військовослужбовці Держприкордонслужби, знищують живу силу та техніку російсько-окупаційних військ.

Днями в районі Авдіївки прикордонники спільно з воїнами однієї з механізованих бригад ЗСУ відбили тривалу атаку переважаючих сил загарбників. Штурму позицій передувала масована артилерійська підготовка та застосування хімічних гранат. Боєприпаси з аерозолями дратівливої дії ворожі сили скидали з безпілотників.

Безпосередній наступ розпочався уночі. Для прориву нашої оборони противник кинув у бій піхоту за підтримки танків та броньованих машин. На рубежі переходу в атаку вогнем української артилерії було знищено техніку загарбників: 2 танки, 1 бойову машину піхоти та 1 бронетранспортер.

Піхоту країни-агресора оборонці ліквідовували на ближній дистанції зі стрілецької зброї та гранатометів. Загалом бій тривав близько десяти годин. Противник через відчутні втрати досягти успіху не зміг та відступив. Орієнтовно понад 30 окупантів знищено, ще більше як півсотні поранено.* При використанні матеріалу гіперпосилання на цю сторінку обов’язкове

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