Які культурні цінності України зараз під загрозою?

ICOM спільно з МКІП підготували Червоний список культурних цінностей під загрозою

Іnternational Council of Museums (ICOM) спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України підготували «Надзвичайний Червоний список культурних цінностей під загрозою – Україна» (Emergency Red List of Cultural Objects at Risk – Ukraine).

Про плани створення Червоного списку ICOM та МКІП оголосили 28 червня 2022 року. Протягом цього часу експерти з 11 музеїв по всій Україні співпрацювали з Департаментом охорони спадщини ICOM для дослідження та підготовки зазначеного переліку культурних цінностей під загрозою.

Список презентує категорії культурних цінностей України, які перебувають під загрозою викрадення, мародерства, незаконного вивезення, і складається з 53 типів об’єктів, що належать до 7 категорій – археологія, книги та рукописи, нумізматика, а також народне, релігійне, прикладне та образотворче мистецтво. Широка різноманітність представлених об’єктів підкреслює багату, давню та різноманітну культурну спадщину України – від скіфів до авангарду 20 століття.

Детальніше:https://mkip.gov.ua/news/9206.html

Агентство Телевидения Новости