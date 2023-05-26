Україна та Польща підписали Меморандум про співпрацю щодо інвентаризації втрат культурної спадщини внаслідок вторгнення рф

Міністерство культури та інформаційної політики України в особі Міністра Олександра Ткаченка та Міністерство культури і національної спадщини Республіки Польща в особі професора, доктора Пьотра Глінського уклали Меморандум про співпрацю щодо інвентаризації архітектурних та археологічних втрат внаслідок збройної агресії рф проти України.

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