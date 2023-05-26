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Україна та Польща підписали Меморандум про співпрацю щодо інвентаризації втрат культурної спадщини
Україна та Польща підписали Меморандум про співпрацю щодо інвентаризації втрат культурної спадщини внаслідок вторгнення рф
Міністерство культури та інформаційної політики України в особі Міністра Олександра Ткаченка та Міністерство культури і національної спадщини Республіки Польща в особі професора, доктора Пьотра Глінського уклали Меморандум про співпрацю щодо інвентаризації архітектурних та археологічних втрат внаслідок збройної агресії рф проти України.