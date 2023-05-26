Україна підписала декларацію «Люблінського трикутника»

Підписання декларації «Люблінського трикутника» – посилення підтримки для культурного та креативного секторів України

23 травня Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко відвідав Республіку Польща та взяв участь у зустрічі в форматі «Люблінського трикутника» разом зі своїми колегами Пьотром Глінським, Віцепрем’єр-міністром, Міністром культури та національної спадщини Республіки Польща, та Сімонасом Кайрисом, Міністром культури Литовської Республіки.

Під час спільного брифінгу міністри підписали декларацію «Люблінського трикутника». У декларації заявлено про підтримку України у захисті її культурної спадщини, обміні знаннями, підтримку митців та створення Європейського фонду для культурного та креативного сектору України.

У декларації зазначається згода підписантів підтримувати Україну в різних міжнародних форматах для захисту її культурної спадщини та цінностей, здійснювати обмін знаннями, надавати підтримку українським митцям та культурним фахівцям, сприяти відновленню України та створенню Європейського фонду для захисту та відновлення культурного та креативного сектору.

На запрошення Пьотра Глінського до Кракова, Олександр Ткаченко та Сімонас Кайрис відвідали Краківський музей князів Чарторийських та експозицію «Експресія. Скульптура львівського рококо – твори Йогана Пінзеля зі збірки Львівської національної галереї мистецтв» у Королівському замку на Вавелі. Після цього вони взяли участь в офіційному відкритті експозиції «Вільно, Вільнюс, Вільне 1918-1948. Одне місто – багато розповідей» в Національному музеї в Кракові. Ця виставка, підготовлена з нагоди 700-річчя Вільнюса, є спільним проєктом Національного музею у Кракові та Литовського національного музею мистецтв у Вільнюсі.

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