Національний музей народної архітектури та побуту України став місцем психологічної реабілітації військових та їхніх родин

22 травня Національний музей народної архітектури та побуту України та Командування Об’єднаних Сил ЗС України підписали Меморандум про співробітництво.

Традиційний пейзаж українського села, неурбанізований ландшафт, природа, що змінюється залежно від пори року, сприятимуть емоційному розвантаженню всіх учасників програми. Вони будуть залучені до широкого кола заходів музею: інтерактивних програм, лекцій, майстер-класів, квестів і екскурсій.

Джерело: МКІП

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