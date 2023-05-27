У Харкові Тролейбуси №24, 56 та 267 тимчасово курсуватимуть по-іншому

Рух тролейбусів на вул. Амурській та розворотному колі «Ст. м. «Академіка Барабашова» буде припинений з 9:30 до 16:00 29 та 30 травня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з необхідністю виконання робіт з асфальтування вул. Амурської, в районі розворотнього кола тролейбусів «Ст. м. «Академіка Барабашова». У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№24: розворотне коло «602-й мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;

№56: розворотне коло «Східна Салтівка» – вул. Валентинівська – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;

№267: розворотне коло «Парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом».

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