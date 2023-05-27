У Харкові на перехресті вулиці Сумської та Театральної площі усувають провал на дорозі

Комунальні служби усувають провал на перехресті вул. Сумської та пл. Театральної, що утворився внаслідок сильних дощів.

Як повідомили в КП «Харківські теплові мережі», торік на цьому місці замінили дефектну ділянку тепломагістралі. «Під асфальтування траншею засипали піском та щебенем, як і належить, згідно з нормативами. Але сильна злива вимила пісок, внаслідок чого під асфальтом утворилася порожнина. Зараз ведуться роботи з відновлення щільності засипки, а далі буде проведене асфальтування», – розповіли в ХТМ.

Як повідомили на підприємстві, пошкоджень на підземних комунікаціях не виявлено. Комунальники вже утрамбували пісок та засипали ділянку щебенем. Далі буде проведене асфальтування.

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