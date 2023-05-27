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Підприємців Харківщини запрошують на вебінар щодо роботи з ПРРО та РРО

Підприємців Харківщини запрошують на вебінар щодо роботи з ПРРО та РРО

Вебінар відбудеться 1 червня з 16:00 до 17:00 на базі Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва спільно з фахівцями ТОВ «Е-ЧЕК».

Захід проводиться за інформаційним сприянням Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації.

Підчас безкоштовного вебінару, буде надано роз’яснення щодо питань:

– як працювати без штрафів;

– роз’яснено різницю між касовими апаратами та програмними касами;

– допоможуть обрати фіскальні інструменти саме під конкретний бізнес.

Вебінар розроблено для власників бізнесів, ФОПів, аудиторів та ревізорів, бухгалтерів та головних бухгалтерів.

Спікери заходу:

– начальник відділу рекрутингу ХМЦЗ Світлана Корнієнко, заступник начальника відділу взаємодії з роботодавцями Світлана Бабко, Тетяна Лук’янчук;

– співзасновниця та Директор ПРРО Е-ЧЕК Євгенія Божко;

– керівник напряму клієнтської підтримки ПРРО Е-ЧЕК Роман Мамедов.

Реєстрація на безкоштовний вебінар за посиланням

Агентство Телевидения Новости

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