Підприємців Харківщини запрошують на вебінар щодо роботи з ПРРО та РРО
Вебінар відбудеться 1 червня з 16:00 до 17:00 на базі Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва спільно з фахівцями ТОВ «Е-ЧЕК».
Захід проводиться за інформаційним сприянням Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації.
Підчас безкоштовного вебінару, буде надано роз’яснення щодо питань:
– як працювати без штрафів;
– роз’яснено різницю між касовими апаратами та програмними касами;
– допоможуть обрати фіскальні інструменти саме під конкретний бізнес.
Вебінар розроблено для власників бізнесів, ФОПів, аудиторів та ревізорів, бухгалтерів та головних бухгалтерів.
Спікери заходу:
– начальник відділу рекрутингу ХМЦЗ Світлана Корнієнко, заступник начальника відділу взаємодії з роботодавцями Світлана Бабко, Тетяна Лук’янчук;
– співзасновниця та Директор ПРРО Е-ЧЕК Євгенія Божко;
– керівник напряму клієнтської підтримки ПРРО Е-ЧЕК Роман Мамедов.
Реєстрація на безкоштовний вебінар за посиланням