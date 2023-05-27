У Харкові в Індустріальному районі міняють близько 1 км тепломагістралі

В Індустріальному районі робітники КП «Харківські теплові мережі» міняють близько 1 км тепломагістралі діаметром 273 мм.

Як повідомили у ХТМ, магістраль працювала з 1970 року. За словами керівника філії Олексія Брильова, незважаючи на війну, заміна цієї ділянки – планова. Минулого опалювального сезону на старій трубі виявили дев’ять дефектів, ще кілька виникло після завершення опалювального сезону під час гідровипробувань.У ХТМ зазначили, що минулої ремонтної кампанії було замінено близько 1,5 км мережі від вул. Франтішека Крала до вул. Луї Пастер.«Ділянка, яку ремонтують зараз, фактично є її початком. Ця тепломагістраль дає тепло у житловий квартал, обмежений проспектами Архітектора Альошина, Індустріальним та Олександрівським, а також вулицею Франтішека Крала. Роботи почалися наприкінці квітня, а гарячу воду у мікрорайоні відключили 10 днів тому. Завершити монтажні роботи на ділянці заплановано до кінця травня. Але надалі ще триватимуть профілактичні ремонти 31-ї магістралі. Остаточне поновлення послуги гарячої води заплановано на середину червня», – роз’яснили на підприємстві.

Агентство Телевидения Новости