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Внаслідок обстрілу по Харківщині: приватні будинки зазнали нових руйнацій

Внаслідок обстрілу по Харківщині: приватні будинки зазнали нових руйнацій

Протягом минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Вночі близько 02:00 ворог завдав ракетного удару (попередньо з ЗРК С-300) по селу Липці Харківського району. Одна ракета влучила в город, пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. Друга – в поле. Обійшлося без постраждалих

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району з РСЗВ та артилерії пошкоджено щонайменше 2 приватних житлових будинки. 

У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено 4 житлові будинки та лінію електропередач.

У селі Басове Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки.

«На лінії зіткнення ворог не припиняє спроб покращити своє тактичне положення. В районі с. Масютівка окупанти вкотре намагалися йти в наступ, але отримали відсіч наших захисників та відступили. Віримо в ЗСУ! Україна переможе!», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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