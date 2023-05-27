Харків’яни продовжують робити несанкціоновані звалища

Робітники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» вивезли 40,2 тис. куб. м побутових відходів з 18 по 24 травня.

Як повідомили на підприємстві, загалом було вивезено 31,3 тис. куб. м ТПВ та 8,9 тис. куб. м великогабаритних відходів.Директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко розповів, що цього тижня за підтримки харків’ян та громадських активістів підприємство продовжило боротьбу з неправильним паркуванням. Також встановлювалися порушники Правил благоустрою міста Харкова, які викидають побутові відходи у не відведених для цього місцях, внаслідок чого утворюються стихійні звалища.«Ця проблема була розглянута на виїзді спільно з КП «Муніципальна компанія поводження з відходами», Адміністрацією Індустріального району на місці такого звалища на вул. Михайла Водяного. Ми сподіваємося на допомогу свідомих харків’ян та просимо їх передавати будь-яким зручним способом інформацію, відео- та фотофіксацію випадків викидання побутових відходів у не відведених для цього місцях. Повідомити про порушників можна до адміністрації району, правоохоронних органів, служби «1562», через офіційні сайти та групи у соціальних мережах КП «КВПВ» та КП «МКПВ», – зазначив Олексій Артикуленко.

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