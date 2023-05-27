У Харкові можливі випадки крадіжок контактної мережі

У Харкові почастішали випадки крадіжок контактної мережі електротранспорту, що призводить до тривалих зупинок руху трамваїв і тролейбусів.

Як повідомили в КП «Харківський метрополітен», подальше викрадення контактних та живильних мереж може призвести до скасування або скорочення цілих маршрутів, наприклад, трамваїв №16, №27 та ін.«Спеціалісти з ремонту контактних мереж працюють лише вдень та на спецтранспорті. Якщо ви побачили осіб, які проводять будь-які роботи на контактній мережі у нічний час або без спецавтомобіля, – це ймовірні крадії», – наголосили у метрополітені.

Агентство Телевидения Новости