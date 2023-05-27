Маємо значний прогрес і щодо сучасної авіації для України – Президент

“Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Щойно провів Ставку.

Питання очевидні. Передова, наш захист і наші активні дії, забезпечення наших воїнів зброєю та снарядами, технікою.

ППО й захист від терору. Протягом дня отримую доповіді щодо ситуації в Дніпрі та ліквідації наслідків чергового удару. Це суто звірство: російська ракета, балістика – проти лікарні та ветеринарної клініки. Абсолютно хворі істоти.

Станом на цю хвилину внаслідок удару загинули двоє людей. Мої співчуття рідним і близьким! Розбір завалів ще не завершився. Понад 30 людей поранені, серед них двоє дітей.

Ми зробимо все можливе, все неможливе, щоб пришвидшити постачання в Україну більшої кількості та якості систем ППО – це буквально щоденне питання для роботи з партнерами.

За цей тиждень маємо значний прогрес і щодо сучасної авіації для України, яка стане ключовим компонентом нашого захисту в повітрі. Ми рухаємось у модернізації оборони швидше, ніж можна було передбачити ще півроку тому.

Важливу доповідь на Ставці зробив генерал Сирський – щодо відповідних напрямків на Донбасі. Наші воїни роблять там неймовірні речі, і кожна відбита в окупантів позиція, кожна зайнята нашими силами висота – це нові й нові аргументи для світу, що Україна може, може перемогти. Дякую кожному воїну! «Таврія», «Одеса», «Північ», захист Харківщини – увага кожному напрямку. Оснащення технікою бригад наступу.

Міністр оборони доповів мені щодо результатів зустрічі «Рамштайну» – хороші результати.

Провів сьогодні також нараду з міжнародниками щодо нашого руху в НАТО – більш концептуальну. Ми маємо використати – і використаємо! – кожну можливість цього й наступного місяця, загалом цього року, щоб наповнити реальним політичним змістом наші відносини з Альянсом.

Була важлива розмова із сенатором Гремом – це один із найбільш впливових і досвідчених сенаторів США. Ми обговорили ситуацію в нашій обороні на сьогодні, наші потреби найближчого часу. Я дякую за розуміння України!

Готуємо кілька міжнародних звернень, щоб збільшити підтримку нашої держави й нашої боротьби за свободу – підтримку як у колі наших традиційних союзників і партнерів, так і в країнах Глобального Півдня.

Провів нараду щодо нових санкцій – проти тих, хто сприяє російській агресії.

І ще одне.

Сьогодні Грузія відзначає День незалежності. Я вітаю весь народ Грузії та бажаю бути разом з нами й усіма іншими народами Європи у вільній, мирній та об’єднаній європейській родині. Я бажаю цього всій Грузії – і тим частинам вашої країни, які поки що в російській окупації. Поки що! Грузія є однією з давніх і поважних історичних сил, і цю силу не здолати, я в цьому впевнений. Окупант програє. გაუმარჯოს თავისუფალ საქართველოს!

Слава Україні!“





Агентство Телевидения Новости