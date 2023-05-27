Олег Синєгубов відвідав Ізюм

Начальник ХОВА оглянув пошкоджені та зруйновані будівлі та обговорив з органами місцевого самоуправління шляхи відновлення громади.

«Сьогодні Харківська область зазнала, напевно, наймасовішого ворожого удару дронами-камікадзе типу Shahed. Всього було зафіксовано близько 18 прильотів. Зокрема по місту Ізюм. Зруйновано та пошкоджено підприємства, цивільні об’єкти – школи, а також багатоквартирні та приватні будинки. Ворогу було мало того, що він тут накоїв, тих звірств, тих вбивств нашого цивільного населення. Рашисти продовжують терор мирного населення», – розповів Олег Синєгубов.

На місцях ударів працюють рятувальники ДСНС та співробітники комунальних служб – гасять полум’я, розбирають завали та приводять до ладу прибудинкову територію. Повну інформацію про масштаби руйнувань та постраждалих можна буде отримати по завершенню рятувальних робіт.

«Ми продовжуємо щодня працювати над відновленням житлового фонду, а також медичної й освітньої мережі у деокупованих громадах області та Ізюмському районі зокрема. Тримаємо тісний зв’язок із нашими міжнародними партнерами, аби комплексно підходити до відновлення газо- й електропостачання. Вже зараз думаємо над відновленням теплопостачання у громадах у майбутньому опалювальному сезоні», – зазначив начальник Харківської ОВА.





Агентство Телевидения Новости