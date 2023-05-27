Уряд ухвалив створення Комісій з розгляду питань компенсації за знищене житло

Кабінет Міністрів України затвердив Примірне положення про Комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації.

Про це повідомили в Міністерстві відновлення.

«Комісія створюється органом місцевого самоврядування у складі не менше п’яти осіб. Крім того, до її складу можуть також залучатися представники державних органів, органів місцевого самоврядування (ОМС), підприємств, установ, організацій, експерти, оцінювачі, архітектори, представники міжнародних та громадських організацій», – зазначили в Мінвідновлення.

Основні функції і завдання Комісії:

– розгляд заяв про надання компенсації за знищене майно,

– надання консультацій щодо отримання компенсації,

– встановлення наявності/відсутності підстав для отримання компенсації,

– перевірка наявних документів та/або інформації,

– обстеження об’єктів компенсації,

– допомога в поновленні або отриманні втрачених документів власності на майно,

– забезпечення підготовки рішень про виплату (або відмові у наданні) компенсації для подальшого затвердження ОМС,

– (у разі ухвалення рішення про надання компенсації) виготовлення за допомогою Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ) та направлення заявнику житлового сертифіката в електронній та/або паперовій формі тощо.

Рішення Комісії про надання/відмову у наданні компенсації із зазначенням розміру/обсягу та способу компенсації вносяться до РПЗМ протягом п’яти робочих днів з дня проведення засідання. ОМС має затвердити рішення Комісії протягом п’яти календарних днів з дня його прийняття. Рішення Комісії може бути оскаржене через звернення до органу місцевого самоврядування, що її створив.

Згідно з затвердженим Положенням, Комісія є консультативно-дорадчим органом виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради, військової або військово-цивільної адміністрації, який утворюється для розгляду питань щодо надання компенсації за знищене внаслідок бойових дій майно.

Нагадаємо, 22 травня набув чинності Закон «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» (законопроєкт №7198).

Закон визначає перелік отримувачів компенсації за знищене та пошкоджене житло, її види, механізм оцінки та прийняття рішення щодо її надання, а також можливості її використання для отримання нового житла.

Отримати компенсацію за знищене та пошкоджене майно зможуть:

– власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових та дачних будинків,

– замовники будівництва приватних, садових та дачних будинків (фізичні особи),

– фізичні особи, які здійснили інвестування/фінансування будівництва,

– члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності на нього,

– спадкоємці вищевказаних осіб.

Також у випадку відновлення спільного майна багатоквартирного будинку право на компенсацію мають ОСББ, управителі, ЖБК.

Подати заяву на компенсацію можна буде через Дію, ЦНАП, органи соцзахисту або ж нотаріуса.

Особи, чиє житло було зруйноване, отримають житловий сертифікат, який відображатиме суму компенсації, та зможуть його використати для придбання нового житла протягом 5 років.

Агентство Телевидения Новости