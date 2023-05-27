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Україна зайняла срібло на чемпіонаті Європи з фехтування U-23

Україна зайняла срібло на чемпіонаті Європи з фехтування U-23

Прикордонниця Аліна Полозюк разом з командою здобула цю нагороду.

На шляху до фіналу підопічні тренера спорткоманди Держприкордонслужби Ольги Лелейко виграли два наднапружених і складних поєдинки проти Польщі (43:40) та Румунії (41:40), а зупинити їх змогли лише представниці Франції (28:45).

Відзначимо, що це перша в історії командна нагорода у цьому виді зброї для України на молодіжних чемпіонатах Європи.

Вітаємо наших віцечемпіонок та їхніх тренерів, дякуємо, що у такий складний час ви залишаєтеся відданими своїй справі й продовжуєте вписувати нові сторінки у спортивну історію України!

Агентство Телевидения Новости

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