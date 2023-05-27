На Харківщині засіяно 555 тисяч гектарів полів

Найбільші площі ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяли аграрії Богодухівського та Красноградського районів.

Як зазначив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов, погодні умови понад тиждень були сприятливими для проведення польових робіт.

«Аграрії регіону засіяли ярими зерновими та зернобобовими культурами 244,2 тисячі гектарів площ сільськогосподарських угідь, що становить 101% до прогнозу. Також посіяно соняшник на площі майже 293 тисячі гектарів, сої – 18,4 тисячі гектарів», – повідомив заступник начальника ХОВА.

Крім того, восени минулого року аграрії засіяли озимими культурами 213,8 тисячі гектарів.

«Враховуючи, що у квітні та травні на тлі помірної температури повітря, опадів випало більше середньої багаторічної норми, то слід очікувати, що аграрії зможуть отримати достатньо вагомий урожай пшениці озимої», – сказав Євген Іванов.

Агентство Телевидения Новости