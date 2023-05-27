На Харківщині працюють мобільні медичні команди

Проєкт із квітня реалізує ГО «Академія сімейної медицини України» спільно з Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

За перший місяць роботи в Харківській області медики здійснили 10 виїздів та прийняли близько 200 пацієнтів.

Наразі на Харківщині медичні команди працюють у Мереф’янській та Борівській громадах. У планах – виїзди до Старосалтівської громади.

«Про прибуття мобільних медичних команд жителів сповіщає голова населеного пункту. Деякі медики вже мають постійних пацієнтів. Зокрема, спеціалісти можуть надавати консультації у телефонному режимі», – розповіли в ГО «Академія сімейної медицини України».

До мобільних медичних команд входять кваліфіковані лікарі, медсестри та інші медичні працівники. Вони надають загальні медичні консультації, діагностику, лікування та профілактичні заходи. За потреби також забезпечують пацієнтів безоплатними медикаментами.

Агентство Телевидения Новости