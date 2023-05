Генштаб уточнив кількість втрат окупантів за минулу добу

UA/ENG УВАГА! У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника.

Публікуємо скориговані цифри з урахуванням всіх наявних на цей час уточнень за попередній період з 24 лютого 2022 року.

Уточнення - це завжди десь "мінус", а десь - "плюс". Просимо це зрозуміти.

Завтра, до цих, ВЖЕ СКОРИГОВАНИХ ЦИФР, будуть додані втрати ворога за попередню добу.

Дякуємо за розуміння.

Разом переможемо! Слава Україні!

ATTENTION! Because of the constant updated of refined intelligence data, there was a need to adjust some positions of the enemy's total losses.

We publish the adjusted figures taking into account all currently available clarifications for the previous period from February 24, 2022.

Clarification is always a "minus" somewhere and a "plus" somewhere. Please understand this.

Tomorrow, to these ALREADY ADJUSTED FIGURES, the losses of the enemy for the previous day will be added.

Thank you for understanding.

Together we will win! Glory to Ukraine!

Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

