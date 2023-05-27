Відбулася зустріч представників України та Канади

«Підтримка України Канадою непохитна. Коли я подорожую Канадою, я бачу українські прапори на будинках, малих підприємствах та автомобілях – тому що канадці розуміють, що боротьба України за самооборону – це також боротьба за суверенітет, свободу та незалежність. На сьогоднішній продуктивній зустрічі ми обговорили найактуальніші оборонні пріоритети України і я підтвердила, що Канада буде поруч, щоб підтримувати Україну в короткостроковій і довгостроковій перспективі.» – наголосила Міністерка національної оборони Канади Department of National Defence шановна Аніта Ананд Anita Anand, коли разом з Начальником штабу оборони Збройних Сил Канади Canadian Armed Forces генералом Вейном Дональдом Ейром взяла участь через відео зв’язок у дванадцятій зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG), яку організував міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Дж. Остін. III 25 травня 2023 року.Під час зустрічі члени Альянсу та партнери обговорили поточну бойову ситуацію в Україні та підтвердили свою відданість підтримувати Україну протягом усього необхідного часу, надаючи Збройним Силам України всебічну військову допомогу.Міністерка національної оборони Канади шановна Аніта Ананд оголосила, що Канада розширює свою присутність у Польщі в рамках операції UNIFIER. П’ять додаткових медичних інструкторів Збройних Сил Канади (CAF) будуть направлені до Польщі, щоб приєднатися до сімох представників, які вже задіяні в програмі підвищення кваліфікації медичних навичок для особового складу Збройних Сил України. Ці додаткові члени ЗС Канади подвоять кількість потенційних українських випускників.Міністерка національної оборони Канади шановна Аніта Ананд також зазначила, що в рамках операції UNIFIER 15 травня Збройні Сили Канади та Національні Збройні Сили Латвії розпочали спільні тренінги з розвитку лідерських якостей молодшого офіцерського складу для Збройних Сил України. Про цей напрямок нещодавно оголосила Міністерка національної оборони Канади шановна Аніта Ананд під час візиту до Канади Міністерки оборони Латвії Інари Мурніеце Ināra Mūrniece Latvijas Republikas Aizsardzibas Ministrija. З початку операції UNIFIER у 2015 році Збройні Сили Канади навчили понад 36 000 військовослужбовців Сил безпеки України тактиці бою та передовим військовим навичкам, зокрема понад 2400 пройшли підготовку після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.Крім того, Міністерка національної оборони Канади шановна Аніта Ананд оголосила, що Канада дарує Україні 43 ракети AIM-9 із запасів Збройні Сили Канади, і зазначила, що ця пожертва допоможе Україні захистити своє небо перед обличчям триваючих атак росії.Міністерка національної оборони Канади шановна Аніта Ананд також зазначила, що анонсована у квітні поставка пакетів пожертв стрілецької зброї та боєприпасів йде за планом. В Україну вже доставлено кулемети, автомати, набори для чищення та магазини, а найближчими тижнями планується доставити 1 млн патронів калібру 5,56 мм і 4800 штурмових гвинтівок. До літа очікується, що всі 21 тисяча одиниць стрілецької зброї та 2,4 мільйона боєприпасів будуть в Україні.Завдяки поточній роботі загону Королівських Повітряних Сил Канади, наразі транспортовано Канадою понад дев’ять мільйонів фунтів військової допомоги Україні, наданої Канадою, членами Альянсу та партнерами в Європі.Канада, як і раніше, прагне тісно співпрацювати з членами Альянсу та партнерами, щоб надати Україні необхідну підтримку, яка продовжує хоробру боротьбу проти незаконної та невиправданої війни росії.Факти:Контактна група з питань оборони України (UDCG) була створена Міністром оборони Сполучених Штатів Америки у квітні 2022 року, щоб забезпечити стратегічний механізм для визначення критичних потреб в обладнанні та прогалин для України, що дозволило членам Альянсу та партнерам синхронізувати пожертвування, проводити консультації та координувати військову допомогу Україні та нарощувати спроможності Збройних Сил України. Контактна група з питань оборони України збирається щомісяця на рівні міністрів і тепер об’єднує близько 50 країн.Із початку 2022 року Канада виділила понад 8 мільярдів доларів допомоги Україні, у тому числі понад 1 мільярд доларів військової допомоги. Це включає вісім основних бойових танків Leopard 2A4 і одну броньовану евакуаційну машину, національну вдосконалену зенітно-ракетну систему (NASAMS) з відповідними боєприпасами, 39 броньованих машин бойової підтримки, протитанкову зброю, стрілецьку зброю, гаубиці M777 і відповідні боєприпаси, дрони з камерами високої роздільної здатності, зимовий одяг тощо.Понад 300 військовослужбовців та військовослужбовиць Збройних Сил Канади зараз розгорнуті в рамках Операції UNIFER, виконують різні функції, такі як забезпечення та координація навчання, підтримка національного командування, а також сприяння та доставка військових пожертвувань Україні в координації з нашими союзниками та партнерами

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