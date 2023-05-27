ДСНС ліквідували 7 пожеж та знешкодили 127 одиниць вибухонебезпечних предметів

Протягом доби з 26 по 27 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 16 оперативних виїздів, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж, з них 5 спричинені обстрілами з боку окупантів;

4 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

7 – для надання допомоги населенню;

2 – інші виїзди.

Вночі 26 травня війська рф завдали обстрілів по місту Ізюм. В результаті ударів відразу сталося 4 пожежі. Горіло 2 будівлі навчальних закладів, гаражі та складські приміщення. Загальна площа пожежі склала близько 4500 кв.м. Також пошкоджень зазнали приватні житлові будинки. До ліквідації пожеж було залучено 10 відділень служби порятунку з Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС. Останній осередок займання ліквідовано о 15:10. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Протягом доби рятувальники також здійснили 4 виїзди з метою обстеження місць ворожих обстрілів в Чугуївському районі, смт. Вільча.

Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні, вікна та лінія електропередач. Від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

Постраждалих в жодному випадку не виявлено.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 127 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Протягом всього дня тривали пошуки зниклої дитини у с. Скрипаї Слобожанської громади. До пошукових робіт були залучені рятувальники ДСНС, поліцейські, волонтери, кінологи та водолази. На жаль до тепер зниклу дівчинку ще не знайдено.

Агентство Телевидения Новости