У місті Харкові проходять змагання на Кубок мера зі спортивних танців

Відкритий чемпіонат міста-героя Харкова зі спортивних танців на Кубок мера проходить сьогодні, 27 травня.

Це вже одинадцятий такий турнір. У ньому беруть участь танцюристи від 3-5 років до майстрів спорту.На церемонії відкриття змагань Харківський міський голова Ігор Терехов побажав учасникам позитивних емоцій.«Такі спортивні свята вже давно стали традицією. Але зараз нам вдається проводити їх виключно завдяки нашим славетним воїнам ЗСУ. Впевнений, що наступний чемпіонат ми проводитимемо вже у мирному Харкові! Бажаю вам гарних емоцій та задоволення від сьогоднішніх змагань!» – зазначив мер у вітальному слові.Кращим тренерам Ігор Терехов вручив Подяки міського голови.

Агентство Телевидения Новости