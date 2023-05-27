У місті Харкові викрали 40 кілометрів контактної мережі

З початку повномасштабної війни зловмисники зрізали в місті Харкові 40 км контактної мережі електротранспорту.

Про це сьогодні, 27 травня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.«Коли бачите, що хтось ріже контактну мережу, одразу телефонуйте до міських служб чи в поліцію, інакше ми з цим явищем не впораємося. Це злочини, і боротися з ними треба всім разом. Нам вдалося багато що відновити, але це непростий процес, бо він вимагає і коштів, і часу», – зазначив мер Харкова.Ігор Терехов наголосив, що проїзд у громадському транспорті залишається безкоштовним.

Агентство Телевидения Новости