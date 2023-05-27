У Харкові проходить «KharkivMusicFest»

Традиційний музичний фестиваль «KharkivMusicFest» проходить цими вихідними в ТРЦ «Нікольський».Як повідомили в Департаменті культури, в торговому центрі встановили «ArtPiano», на якому грають вихованці мистецьких шкіл. Цьогоріч до фестивалю долучилися учні та викладачі Дитячої школи мистецтв №2 ім. П. І. Чайковського, Дитячої школи мистецтв №4 ім. М. Д. Леонтовича, Дитячої музичної школи №7 ім. М. П. Мусоргського та Дитячої музичної школи №3 ім. М. В. Кармінського.

Сьогодні, 27 травня, музиканти гратимуть до 18:00, а у неділю, 28 травня, з 12:00 до 13:00 та з 15:00 до 18:00.

«Фестиваль почався 26 травня. У перший день виступили учні та викладачі мистецьких шкіл Новобаварського та Холодногірського районів. Діти виконали музичні твори відомих композиторів, але особливо проникливо звучав наш гімн! Незламні діти незламного Харкова – запорука мирного майбутнього України!» – зазначили в департаменті.

Агентство Телевидения Новости