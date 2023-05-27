На Харківщині ДПСУ виявили підозрюваного у скоєнні злочину

Днями на одному з контрольних постів, прикордонники виявили чоловіка який переховувався від правоохоронців з 2015 року. Під час перевірки документів 27-річного чоловіка, охоронці державних рубежів встановили, що громадянин України знаходиться в розшуку за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 190 ККУ «Шахрайство».

Наразі для прийняття подальшого правового рішення громадянина передали співробітникам компетентних правоохоронних органів.

Агентство Телевидения Новости