Які наслідки атаки росіян на енергосистему?

​​ НАСЛІДКИ АТАКИ РОСІЯННічна атака росіян безпілотниками не спричинила нових пошкоджень в енергетичній інфраструктурі магістральних мереж. Дякуючи нашим неймовірним Повітряним Силам ЗСУ знищено 52 шахеди.

АВАРІЙНА ДОПОМОГАВчора, 27 травня 2023 року з 21:00 до 22:00 для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативний захід швидкого реагування для балансування енергосистеми.Причиною використання аварійної допомоги була недостатність загальної потужності українських електростанцій. Імпорт зі Словаччини здійснювався, але у вечірні години був незначним. Використання аварійної допомоги від сусідніх країн можливе завдяки синхронній роботі енергосиcтеми України з європейською енергосистемою ENTSO-E.

БАЛАНС В ЕНЕРГОСИСТЕМІНаразі електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але у вечірні години просимо споживати електроенергію ощадливо. Експорт, як і вчора, не здійснюється. Імпорт триватиме зі Словаччини майже весь день, однак у вечірній пік споживання його обсяг незначний.

РЕМОНТИНагадаємо, що внаслідок масованих ракетних та дронових атак на енергосистему різного ступеня пошкоджень зазнали всі теплові електростанції та гідроелектростанції країни. Тож щоб, їх відновити і підготувати до наступного опалювального сезону, необхідно провести значні ремонти.

ЯК ДОПОМОГТИ ЕНЕРГОСИСТЕМІПросимо ощадливо користуватися електроенергією у вечірні години, особливо з 19:00 до 22:00 включно, та переносити використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч. Так ви зменшите навантаження на енергосистему у вечірній пік споживання та полегшите балансування енергосистеми.

Агентство Телевидения Новости