Слідчі зробили фотозвіт з нічного обстрілу Ізюму

Масована атака дронами по Ізюму — прокурори та слідчі поліції зафіксували численні руйнування у місті

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 26 травня близько 02:45 російські військові здійснили масштабну атаку безпілотниками по м. Ізюм. За попередніми даними, це були 12 іранських БПЛА «Shahed», замасковані під виглядом російських «Герань» та «Герань-2».

Внаслідок ворожих ударів по місту пошкоджено будівлю ліцею, комерційні підприємства, повністю зруйновано школу.

Також зазнали пошкоджень житлові будинки мирних мешканців та приватні автомобілі.

Прокурори спільно зі слідчими Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області зафіксували наслідки чергового факту російського терору.

Агентство Телевидения Новости