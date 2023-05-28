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Харків’янин збирав дані про ЗСУ та СБУ для російської спецслужби

Харків’янин збирав дані про ЗСУ та СБУ для російської спецслужби

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 59-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

За даними слідства, наприкінці минулого року харків’янин налагодив контакт через «Telegram» з представником російської спецслужби, від якого отримував завдання для проведення підривної діяльності проти України. 

Обвинувачений стежив у Харкові за українськими захисниками: намагався встановити місця їх дислокації та проживання, а також маршрути пересування. Він збирав інформацію про командирів спецпідрозділів ЗСУ, співробітників Служби безпеки України та військових льотчиків.  

Крім того, агент передавав російським кураторам інформацію про об’єкти критичної оборонної промисловості у Харкові для подальших ракетних ударів. 

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.  

Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області. Оперативний супровід — Департамент контррозвідки СБУ. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости

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