Харків’янин збирав дані про ЗСУ та СБУ для російської спецслужби

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 59-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

За даними слідства, наприкінці минулого року харків’янин налагодив контакт через «Telegram» з представником російської спецслужби, від якого отримував завдання для проведення підривної діяльності проти України.

Обвинувачений стежив у Харкові за українськими захисниками: намагався встановити місця їх дислокації та проживання, а також маршрути пересування. Він збирав інформацію про командирів спецпідрозділів ЗСУ, співробітників Служби безпеки України та військових льотчиків.

Крім того, агент передавав російським кураторам інформацію про об’єкти критичної оборонної промисловості у Харкові для подальших ракетних ударів.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області. Оперативний супровід — Департамент контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости