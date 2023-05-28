Черговому колаборанту загрожує 12 років за ґратами з конфіскацією майна

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 32-річного чоловіка за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Прокурори у суді довели, що торік у червні, коли м. Куп‘янськ перебувало в окупації, місцевий мешканець добровільно прибув до так званої «народної міліції». Чоловік подав документи до «відділу кадрів» фейкового органу, аби стати правоохоронцем.

Окупанти призначили чоловіка на посаду «исполняющего обязанности полицейского взвода патрульной службы Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

Свої «службові» обов’язки колаборант виконував до початку вересня. Після деокупації правоохоронці викрили чоловіка. До оголошення вироку він перебував під вартою.

17 травня Київський районний суд м. Харкова визнав винним колаборанта та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 12 років та з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости