Слідчі зафіксували обстріли Харківщини

На Харківщині слідчі продовжують реєструвати наслідки обстрілів з боку військових рфВнаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району та у селі Басове Богодухівського району пошкоджені приватні житлові будинки.У смт Вільча Чугуївського району пошкоджені житлові будинки та лінія електропередач.Близько 2:00 ночі окупанти нанесли ракетний удар по селу Липці Харківського району. Пошкоджений приватний житловий будинок та господарчі споруди.На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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