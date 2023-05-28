Харківська область отримала два санітарні автомобілі

За дорученням начальника ХОВА Олега Синегубова у деокупованих громадах області триває відновлення медичної галузі.

28 травня заступник начальника ХОВА Євген Іванов передав Куп’янській громаді санітарний транспорт для виконання статутних завдань лікувального закладу. Два автомобілі Mercedes Sprinter надійшли в область за сприяння Уряду Німеччини та благодійного проєкту Phoenix 4UA.

«Внаслідок ворожої агресії рф прикордонні райони області зазнали значних руйнувань. Зокрема, постраждала транспортна інфраструктура регіону. Окупанти розграбували або знищили значну частину комунальної техніки та обладнання. Відновлення медичної галузі є одним із пріоритетних напрямків роботи обласної військової адміністрації. Дякую нашим міжнародним партнерам за допомогу й підтримку нашого регіону. Отриманий транспорт допоможе рятували наших людей та стане в нагоді медичним закладам як Куп’янської, так і приглих громад», – сказав Євген Іванов.

За словами начальника Куп’янської міської військової адміністрації Андрія Беседіна, після відповідного оформлення автомобілі доправлять до Куп’янської громади, де він буде задіяний у роботу.

Агентство Телевидения Новости