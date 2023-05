1 червня відкриється виставка «ТИ ЯК?» в Українському домі

Окрім виставки-ретроспективи мистецьких робіт українських художників про досвід 2022 року, організатори презентують і дискусійну програму, присвячену комеморації російсько-української війни.

Основою цієї виставки є «Архів мистецтва воєнного стану» Українського музею сучасного мистецтва (UMCA), який почав формуватися 24 лютого 2022 року і завершиться в день нашої перемоги.

Архівування — стало одним із небагатьох доступних способів спостереження за мистецьким процесом під час війни. Виставка «Ти як?», в якій беруть участь близько 100 українських художників та художниць, — перша спроба поділитись результатами цього спостереження.

Мета проєкту — відрефлексувати досвід українців під час повномасштабного вторгнення росії в Україну та зробити крок до формування картини спільного майбутнього.

Виставка триватиме до 25 червня.

Організатори: Український музей сучасного мистецтва/UMCA, платформа культури памʼяті Минуле / Майбутнє / Мистецтво, Національний центр «Український дім»

Партнери проєкту: ГО “Музей сучасного мистецтва”, Міністерство культури та інформаційної політики України, Ukraine. Out of Blackout, Artists at Risk Connection (ARC), Ukrainian Emergency Art Fund / UEAF, Український кризовий медіа-центр.

