У Національному музеї історії України відкрилася виставка “ЕНЕЇДА 225”

26 травня в Національному музеї історії України відкрилася виставка «ЕНЕЇДА 225», присвячена знаковому твору Івана Котляревського. Проєкт приурочено до 225-ї річниці публікації поеми. Це була перша книга надрукована розмовною народною українською мовою. Вона справила надзвичайний вплив на розвиток українського національного руху та національної культури.

Виставка присвячена найяскравішим втіленням «Енеїди» та історії появи твору. Тут зокрема можна побачити першу «Енеїду» 1798 року, й інші раритетні видання творів Івана Котляревського, костюми з відомих вистав за поемою, рідкісний посуд сучасників письменника, документи та фото пов’язаних з урочистим встановленням пам’ятника Котлявському 1903 року.

Виставка «ЕНЕЇДА 225» триватиме до вересня 2023 року з можливістю продовження.

Вхід на виставку за загальним квитком до музею.

Партнери виставки: Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка, Національний академічний театр опери та балету ім. Т. Г. Шевченка, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України, Центральний державний історичний архів України, м. Київ, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ.

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