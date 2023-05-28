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28.05.2023 22:49
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Резніков надав фантастичні результати ударів Storm Shadow

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що усі влучання британськими далекобійними Storm Shadow були результативними. Разом з тим, Україна і надалі потребує такого виду озброєння, зазначив глава Міноборони в ефірі телемарафону 28 травня.

“З усієї кількості пусків Storm Shadow, які вже відбулися, усі 100% влучання по цілях. 100% на 100%. Тому, коли (міністр оборони Великої Британії – УНІАН) Воллес приїжджав до нас перед “Рамштайном”, я йому це розповідав і мав честь представити йому двох пілотів, які безпосередньо застосовували вже ці ракети”, – зазначив Резніков.

Міноборони наразі веде переговори зі всіма партнерами, у яких є засоби вогневого ураження, що сьогодні можуть посилити ЗСУ на полі бою.

“Росіяни – добрі учні, вони вчаться. І, після вдалих застосувань HIMARS та іншого, вони навчились ховати свої командні пункти і накопичення амуніції більш ніж за 120 км. Звісно, відтепер нам потрібні вогневі ураження на 150 км і більше”, – пояснив Резніков.. 

Він підкреслив, що вагання деяких країн Заходу пов’язані вже не зі страхом ескалації, а з тим фактом, що цих ракет у Європі не так вже й багато: “І те, що вони вагаються, стосується вже не страху ескалації, а того, чи будуть вони здатні стабільно і системно давати нам можливість застосовувати цю зброю”.

Джерело: УНІАН

Агентство Телевидения Новости

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