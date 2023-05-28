Чи розмістить Росія ядерну зброю в Білорусі?

Самопроголошений “президент” Білорусі Олександр Лукашенко закликав країни СНД вступати в союз з Росією, щоб отримати ядерну зброю. Таку заяву диктатор зробив у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Нещодавно президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв розкритикував зближення Мінська і Москви, окремо згадавши дивне рішення про ядерну зброю, яка у РФ і Білорусі тепер “одна на двох”. Лукашенко у своєму коментарі прямо відповів лідеру Казахстану.

“Якщо хтось переживає – ну не думаю, що Касим-Жомарт Токаєв переживає з цього приводу – але якщо раптом, то ніхто не має нічого проти, щоб у Казахстану і у інших країн були такі ж тісні відносини, як у нас з Російською Федерацією. А це дуже просто: в союз з Росією і Білоруссю потрібно вступати. Все! І буде ядерна зброя на всіх”, – заявив Лукашенко.

Він підкреслив, що це лише його особиста думка, а не думка російської сторони. При цьому білоруський диктатор заявив, що сьогодні “у нас унікальний шанс об’єднатися”, не уточнивши, до кого конкретно він звертається.

У березні Володимир Путін заявив, що має намір розмістити в Білорусі свої комплекси для запуску тактичних ядерних ракет і ядерні боєприпаси для авіації. З цією метою в Білорусі до липня хочуть побудувати сховище ядерної зброї.

На цьому тижні між Росією і Білоруссю було підписано формальну угоду про розміщення російської ядерної зброї на білоруській території. За словами Лукашенка, ядерні боєприпаси вже почали завозити в Білорусь.

Джерело: УНІАН

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