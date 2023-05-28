В “Укрзалізниці” обіцяють кондиціонери в вагонах

В АТ “Укрзалізниця” пообіцяли, що під час літнього сезону в половині вагонів працюватимуть кондиціонери.

“Укрзалізниця” майже завершила підготовку вагонів до літнього сезону перевезень. З 2151 вагонів активного літнього парку зараз ми вже підготували 1902 вагони, з них — 1064 вагони з кондиціонуванням”, – повідомляє пресслужба перевізника.

Наразі задля підготовки вагонів до літнього сезону, залізничники проводять продув системи вентиляції вагонів, очистку повітряних фільтрів вагонів, розконсервування та дозаправлення системи кондиціонування повітря, розконсервування вікон після зимового періоду. А також звичні технічні регламентні роботи, як перевірка ходової частини вагонів, перевірка системи водопостачання і т.д.

Зазначається, що всі роботи залізниця планує завершити до 31 травня.

В пресслужба нагадали, що обирати квитки у вагон з кондиціонуванням можна у застосунку, офіційному сайті та в чат-боті “Укрзалізниці”. Там біля кожного вагону є відповідна позначка, яка допоможе зорієнтуватись під час купівлі квитків.

Джерело: УНІАН

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