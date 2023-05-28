Генштаб оновив дані про втрати рф

Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога за попередню добу, зауваживши, що у зв’язку з надходженням розвідувальних даних виникла потреба коригування деяких позицій.

Відтак, за уточненою інформацією, з 24 лютого 2022 року і дотепер було знищено 3794, а не 3799 ворожих танків. Бойових броньованих машин ворог втратив на 7 більше – 7449 замість 7442 одиниць.

Кількість знищених артилерійських систем виявилася вищою – 3414 (раніше повідомлялося про 3406), як і РСЗВ (574 замість 572).

Літаків та гелікоптерів знищено 313 та 298, а не 310 і 296. Кількість знищених БПЛА, за оновленими даними, сягнула 2990, а крилатих ракет – 1036 (попередньо повідомлялося про 2941 та 1025 відповідно).

Крім того, було ліквідовано на 11 більше, ніж очікувалося, одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливом. Втрати ворога за цією позицією сягнули 6183.

Попередньо повідомлялося, що за останню добу українські бійці ліквідували близько 480 російських окупантів. Загалом з початку вторгнення російські втрати орієнтовно склали вже 206 200 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Вчорашній день виявився вдалим для українських бійців і в контексті знищення ворожої техніки. Так, вже тривалий час зберігаються високі темпи знищення російської артилерії: плюс 22 одиниці за добу, а в цілому вже 3406 одиниць.

За іншою номенклатурою демілітаризація російської армії вчора виглядала так:

знищено 3 танки (загалом – 3799),7 бойових броньованих машин (7442),2 одиниці РСЗВ (572),1 установка ППО (329),31 БПЛА оперативно-тактичного рівня (2941),10 крилатих ракет (1025),11 автомобілів та автоцистерн (6172),3 одиниці спеціальної техніки (449).

Таким чином, вчора у росіян не було втрат тільки в літаках, вертольотах і кораблях. Решта видів озброєнь знову пішли в мінус.

Джерело: УНІАН

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