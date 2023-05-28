Україна повернула депортованого окупантами хлопця

До України повернули 17-річного Вʼячеслава з Маріуполя, якого після захоплення міста росіяни депортували до окупованого з 2014 року Шахтарська на Донеччині. Історію ще однієї поверненої дитини розповіла віце-прем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За словами посадовиці, хлопцеві вдалося самостійно вийти на зв’язок з українською владою, щоб повідомити про місце перебування.

“Вʼячеслав ріс без батьків. У 2021-му у віці 15 років почав навчання в Маріупольському вищому металургійному училищі. Після захоплення ворогом Маріуполя окупанти депортували Вʼячеслава до Шахтарська. Але хлопець виявився сміливим і винахідливим. Знайшов спосіб дати знати про себе та звʼязатись з ким треба. Решта було справою зусиль, терпіння та наполегливості багатьох небайдужих людей. Але сьогодні хлопець вже з нами!”, – написала Верещук.

Джерело: УНІАН

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