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28.05.2023 23:12
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Україна розпочала імпорт електроенергії з ЄС

Україні довелося імпортувати електроенергію з Румунії та Словаччини, щоб покрити дефіцит в енергосистемі під час вечірніх годин пік. Про це повідомила пресслужба “Укренерго”.

Там зазначили, що нічна атака росіян безпілотниками не спричинила нових пошкоджень в енергетичній інфраструктурі магістральних мереж. Однак в системі є деякий дефіцит генерації, який проявляє себе в пікові години..

“27 травня 2023 року з 21:00 до 22:00 для покриття вечірнього піка споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Причиною використання аварійної допомоги була нестача загальної потужності українських електростанцій. Імпорт зі Словаччини проводився, але у вечірні години був незначним”, – йдеться в повідомленні. 

В Укренерго підкреслили, що аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативна міра швидкого реагування для балансування енергосистеми.

“Поки електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але у вечірні години просимо споживати електроенергію ощадливо. Експорт, як і вчора, не проводиться”, – заявили в компанії.

Джерело: УНІАН

Агентство Телевидения Новости

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