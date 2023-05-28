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28.05.2023 23:10
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Усе, що стосується наявного положення України з НАТО

Усе, що стосується наявного положення України з НАТО

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що запрошення України до НАТО може стати ключовим чинником для закінчення війни, розповів він в інтерв’ю “Голосу Америки”.

Росія має це прийняти, “і вона нікуди не дінеться”, додав Єрмак: “Вона прийме це. Тому що вони змінили реальність. Це вони напали на Україну”.

Єрмак наголосив, що НАТО потребує Україну, тоді як попередня безпекова система в Європі “не працює”. “Ми все це побачили 24 лютого. Європа потребує захищеного світу. І без України це неможливо зробити”, – зазначив голова ОП.

Також Єрмак розповів про документ “Київ Сек’юріті Компакт”, який “враховує всю ситуацію, можливі гарантії, які ми можемо отримати, і пояснює чому гарантії саме такі”. “Ми не говоримо про п’яту статтю, доки ми не станемо членами НАТО. Тобто, це абсолютно реальні гарантії”, – зауважив він.

В Північноатлантичному альянсі уже дійшли згоди, що Україна зможе приєднатися до НАТО, але після завершення війни. 

Джерело: УНІАН

Агентство Телевидения Новости

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