ЗСУ розкрили деталі застосування хімічної зброї росіянами

Російські окупанти застосували хімічну зброю проти бійців Збройних сил України біля Авдіївки. З української сторони втрат не має, бо вітер був у сторону ворога.

“Днями зафіксовано використання хімічної зброї на Донецькому напрямку фронту, біля Авдіївки. Це підтверджений факт. Був скид хімічної речовини з безпілотника”, – повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

За його інформацією, ймовірно росіяни застосували гранати К-51 і хімічну речовину хлоропікрин.

“Вітер був у бік противника. З нашої сторони без втрат”, – повідомив речник.

Він зазначив при цьому, що застосування хімічних боєприпасів було вперше за тривалий час на Таврійському напрямку.

“В останнє хімічні атаки використовувались проти ЗСУ під Херсоном під час деокупації”, – зауважив Шершень.

Джерело: УНІАН

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