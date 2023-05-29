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Внаслідок обстрілу по Куп’янському району жінка отримала осколкові поранення

Внаслідок обстрілу по Куп’янському району жінка отримала осколкові поранення

Куп’янський район: рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів.

28 травня вдень під інтенсивними артилерійськими обстрілами опинилися населені пункти Куп’янського району.

Ворог поцілив у приватний сектор с. Петропавлівка, внаслідок чого загорілися дві господарчі споруди на загальній площі 60 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Також в результаті обстрілу приватного сектору у с. Кучерівка Куп’янського району, отримала осколкові поранення місцева мешканка, жінка 1949р.н

Агентство Телевидения Новости

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