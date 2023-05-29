Розпочалася чотириста шістдесята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.Російська федерація, не рахуючись із втратами, продовжує вести загарбницьку війну. Продовжує нехтувати Міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного та авіаційного ударів «шахедами» по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.Загалом, протягом минулої доби противник завдав 97 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 59 іранських ударних БпЛА “Shahed”. 58 “шахедів” знищено нашими захисниками.

Також ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 19 ворожих атак. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігони республіки білорусь прибувають визначені підрозділи збройних сил російської федерація для проведення заходів бойової підготовки перед відправкою на війну в Україну.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Кіндратівка, Басівка, Могрця, Миропілля, Славгород Сумської області та Плетенівка, Вовчанські Хутори Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гута-Студенецька, Карповичі, Тимоновичі, Залізний Міст, Галаганівка, Мурав’ї, Ходине Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Прогрес, Дем’янівка, Ходине, Манухівка Сумської області, а також Липці, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Мала Вовча та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

Агентство Телевидения Новости